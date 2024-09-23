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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,971,000
  • Тираж PROOF 101

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 775 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 E на аукционе Chaponnière - November 22, 2016
Продавец Chaponnière
Дата 22 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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