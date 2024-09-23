Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,971,000
- Тираж PROOF 101
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 775 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (3)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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