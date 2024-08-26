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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,109,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2476 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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