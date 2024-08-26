Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,109,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2476 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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