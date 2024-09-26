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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,145,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2434 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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