Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,145,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2434 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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