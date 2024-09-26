2 рейхсмарки 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2434 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 марта 2022.

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