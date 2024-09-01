Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1925 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 929,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1925
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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