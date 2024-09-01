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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1925 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1925 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 929,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1925
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1925 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Schulman - December 14, 2022
Продавец Schulman
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 250 CHF
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1925 G на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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