Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1927 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
- Тираж PROOF 53
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1927
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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