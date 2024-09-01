Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1927 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000
  • Тираж PROOF 53

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1927
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (5)
  • cgb.fr (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (11)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (4)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Künker (18)
  • Möller (3)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (9)
  • Sonntag (2)
  • WAG (5)
  • Westfälische (2)
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхсмарки 1927 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1927 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхсмарки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск