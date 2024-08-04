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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1927 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 466,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1927
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7000 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1079 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Stack's - August 19, 2015
Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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