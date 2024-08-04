Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1927 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 466,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1927
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7000 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?
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