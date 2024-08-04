Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1926 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,645,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1926
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2324 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 360 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- AURORA (3)
- Cieszyńskie CN (3)
- Felzmann (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (2)
- Höhn (3)
- Katz (3)
- Künker (2)
- London Coins (9)
- MARCINIAK (3)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (1)
- Stephen Album (2)
- TMAJK sro (1)
- Vila Rica Moedas Ltda (1)
- WAG (5)
- WCN (2)
- Zöttl (1)
- Александр (4)
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск