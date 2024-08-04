2 рейхсмарки 1926 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2324 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 360 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

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