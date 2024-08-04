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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1926 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,645,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1926
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2324 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 360 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - June 22, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 22 июня 2023
Сохранность VG
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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