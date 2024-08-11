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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1931 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,505,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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