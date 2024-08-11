Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,505,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1931 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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