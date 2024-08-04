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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1926 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,322,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1926
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Heritage - March 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 D на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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