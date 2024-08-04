Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1926 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,322,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1926
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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