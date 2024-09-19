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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1927 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1927
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1927 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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