Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1927
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1927 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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