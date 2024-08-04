Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,171,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1926
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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