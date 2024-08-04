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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1926 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,171,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1926
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1926 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7785 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Александр - June 8, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF40
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Schulman - June 16, 2021
Продавец Schulman
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1926 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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