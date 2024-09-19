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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1927 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1927 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1927 года G "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 759,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1927
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1927 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27524 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Продавец Nomisma
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1927 G "Дуб" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1927 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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