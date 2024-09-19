Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1927 года G "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 759,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1927
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1927 года "Дуб" со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27524 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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