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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,940,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1927
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1461 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF63 ANACS
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3004 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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