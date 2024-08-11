Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,940,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1927
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1461 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2600 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3004 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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