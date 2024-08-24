Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1927 года E "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,100,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1927
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1927 года "Дуб" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4629 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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