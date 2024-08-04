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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1927 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1927 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,959,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1927
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1927 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2456 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Solidus Numismatik - June 18, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1927 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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