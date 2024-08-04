Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1927 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,959,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1927
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1927 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2456 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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