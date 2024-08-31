1 рейхспфенниг 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1927 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 49 USD. Торги состоялись 15 февраля 2018.

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