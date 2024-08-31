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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1927 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1927 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: numismatik-mueller

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,671,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1927 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 49 USD. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1927 A на аукционе Heritage - February 15, 2018
Германия 1 рейхспфенниг 1927 A на аукционе Heritage - February 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

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