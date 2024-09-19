Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,309,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1927
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 520 EUR. Торги состоялись 1 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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