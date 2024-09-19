50 рейхспфеннигов 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 520 EUR. Торги состоялись 1 июля 2021.

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