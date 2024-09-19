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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1927 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1927 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,309,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1927
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1927 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 520 EUR. Торги состоялись 1 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 1000 HUF
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Stack's - April 23, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1927 A на аукционе Roma Numismatics - January 14, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 14 января 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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