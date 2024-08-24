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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,460,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33722 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Antivm Numismatica - March 17, 2024
Продавец Antivm Numismatica
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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