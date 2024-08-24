Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,460,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 33722 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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