Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,035,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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