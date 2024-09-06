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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,035,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1925
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 27138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 F на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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