Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,410,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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