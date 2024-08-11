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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,410,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 G на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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