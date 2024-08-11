Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,854,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1925
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2011.
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Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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