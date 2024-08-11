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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1925 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,854,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2016 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 рейхсмарка 1925 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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