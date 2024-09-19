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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года J - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года J - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • WAG (5)
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Felzmann - May 2, 2018
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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