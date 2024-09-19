Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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