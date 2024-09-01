Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года E - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,225,000
  • Тираж PROOF 31

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2451 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Grün (4)
  • Höhn (1)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 рейхсмарка 1926 E на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1926 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхсмарка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск