Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,225,000
- Тираж PROOF 31
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2451 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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