Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1926 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,555,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1926
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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