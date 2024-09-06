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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1926 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1926 года A - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,555,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1926
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1926 года со знаком A. Это серебряная монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Numismatica Ranieri - April 9, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
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Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1926 A на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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