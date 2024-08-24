Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1925 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1925
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1925 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4359 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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