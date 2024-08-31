Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,481,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1926
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1926 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1568 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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