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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1926 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1926 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1926 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,481,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1926
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1926 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1568 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (1)
  • Stary Sklep (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1926 G на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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