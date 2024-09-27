Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1936 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,643,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7814 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 120 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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