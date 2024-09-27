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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1936 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,643,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 7814 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 120 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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