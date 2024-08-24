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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,992,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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