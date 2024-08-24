Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,992,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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