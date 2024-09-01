Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,554,000
- Тираж PROOF 61
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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