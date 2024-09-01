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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,554,000
  • Тираж PROOF 61

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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