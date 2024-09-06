Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,469,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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