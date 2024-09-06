Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,469,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stack's (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF67 PCGS
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Stack's - January 12, 2010
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 A на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск