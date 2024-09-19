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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzhandlung Krogoll

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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