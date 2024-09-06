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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,232,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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