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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 85,239,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Auctiones - June 16, 2019
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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