Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 85,239,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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