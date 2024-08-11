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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1930 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1930 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,418,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1930
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1930 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Heritage - January 17, 2010
Германия 5 рейхспфеннигов 1930 A на аукционе Heritage - January 17, 2010
Продавец Heritage
Дата 17 января 2010
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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