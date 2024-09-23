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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzenhandlung Raffler

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,750,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Russiancoin (3)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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