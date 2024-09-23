Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,750,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Где продать?
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