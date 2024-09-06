Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,790,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 280 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
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