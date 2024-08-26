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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1936 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,108,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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