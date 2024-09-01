Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,134,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4256 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 675 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
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