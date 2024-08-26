Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1925 года J (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,950,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1925
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.
Сохранность
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- WAG (1)
Где продать?
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