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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1925 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1925 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,950,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1925
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1925 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 J на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 J на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1925 J на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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