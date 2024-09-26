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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,976,000
  • Тираж PROOF 166

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2423 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (3)
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1924 E на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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