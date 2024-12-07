Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 245,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность XF
Цена
—
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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