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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 245,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 E на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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