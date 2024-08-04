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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3356 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Stack's - February 29, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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