Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3356 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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