Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1936 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 844,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2808 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 4 мая 2023.
Сохранность
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- Aurea (1)
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- Höhn (1)
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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