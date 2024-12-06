Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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