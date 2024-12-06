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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе Künker - June 22, 2006
Продавец Künker
Дата 22 июня 2006
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Германия 1 рейхспфенниг 1936 A на аукционе WAG - December 8, 2024
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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