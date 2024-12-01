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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1936 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1936 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1936 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Aurea - December 8, 2023
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе VL Nummus - July 24, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 24 июля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 E на аукционе Künker - June 19, 2000
Продавец Künker
Дата 19 июня 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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