Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1936 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,200,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2024.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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