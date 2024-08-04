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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Dr. Kaczynski

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,696,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1555 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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