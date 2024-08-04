50 рейхспфеннигов 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это никелевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1555 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

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