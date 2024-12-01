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5 рейхсмарок 1936 года J "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года J "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года J "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,706,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1936
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4141 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
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  • Ibrahim's Collectibles (2)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (1)
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Numismática Leilões - November 27, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
1312 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 7 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 J "Гинденбург" на аукционе Künker - October 1, 1999
Продавец Künker
Дата 1 октября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1936 "Гинденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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