Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1936 года J "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,706,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1936
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4141 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
- Rzeszowski DA (1)
- Денга1700 (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Numismática Leilões
Дата 27 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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