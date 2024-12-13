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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Schulman (1)
  • WAG (10)
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Schulman - April 11, 2022
Продавец Schulman
Дата 11 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхспфеннигов 1936 A на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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