Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1936 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (3)
- Frühwald (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (7)
- Höhn (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- NOA (1)
- Rauch (8)
- Reinhard Fischer (4)
- Russiancoin (7)
- Schulman (1)
- WAG (10)
123
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск