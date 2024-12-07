Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1936 года E "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,320,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Klondike Auction за 600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 840 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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