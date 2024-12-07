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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1936 года E "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года E "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года E "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,320,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Klondike Auction за 600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 840 RUB
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе COINSNET - December 1, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1936 E "Гинденбург" на аукционе COINSNET - December 1, 2024
Продавец COINSNET
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1936 "Гинденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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