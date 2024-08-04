Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1936 года G (Германия, Bеймарская республика)
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,715,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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