Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1936 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1936 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,715,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1936 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе cgb.fr - April 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS63 GENI
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1936 G на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1936 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 10 рейхспфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск